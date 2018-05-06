На графике отслеживания блокировок Роскомнадзора заметили надпись «Digital Resistance», набитую азбукой Морзе. На это обратили внимание активист Филипп Кулин и сайт Roem.ru.

Словосочетание, используемое Павлом Дуровым и другими пользователями для обозначения движения против блокировки Telegram, появилось после того, как в течение 5 мая неизвестные добавляли и удаляли из реестра запрещенных сайтов тысячи IP-адресов с определенной периодичностью. В результате вершины графика образовали точки и тире.

График: Roem.ru

Как объяснило издание Roem.ru, в выгрузке Роскомнадзора есть около 5 тысяч доступных для свободной регистрации доменных имен от ранее запрещенных ресурсов. Их владельцы могут сопоставлять своим доменным системам произвольное число IP-адресов, которые также попадут в реестр запрещенных сайтов, что отразится на графике.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: Roem.ru