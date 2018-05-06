МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в городе.

В ближайшие часы в столице ожидается сильный дождь и гроза с порывами ветра до 18 метров в секунду. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера. Из-за плохой погоды в Москве отменили воздушную часть генеральной репетиции парада 9 мая.

Спасатели рекомендуют избегать водоемов и отказаться от поездок на автомобилях. «Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», — пояснили в ведомстве. Также в МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения, не погибнуть от оборванного ветром провода и быстро разгрести снежные завалы.

Источник: МЧС