Возле 14 пешеходных переходов в Москве нанесли граффити, напоминающие о правилах пересечения дороги.

Надписи на тротуарах призывают снять наушники, взять детей за руку и смотреть по сторонам.

Фото: mos.ru Фото: mos.ru Фото: mos.ru

«Надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — заявил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Источник: сайт мэрии Москвы