Участника митинга «Левого фронта» задержали за плакат с Путиным
Полиция задержала участника митинга «Левого фронта» против итогов президентских выборов, проходящего на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
На рюкзаке у задержанного располагался плакат с изображением Владимира Путина в короне и надписью «Ну просто ХVЙ какой-то».
Согласованная акция левой оппозиции приурочена к инаугурации Владимира Путина и годовщине «Марша миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади.
По данным МВД, в мероприятии приняли участие около 180 человек. Организаторы, в свою очередь, сообщают о тысяче участников. Протестующие требуют освободить политических заключенных, изменить законодательство о выборах и сформировать правительство с участием представителей оппозиции.
Вчера, 5 мая, по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали почти 1 600 участников митингов и случайных прохожих. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.
Источники: «ОВД-Инфо», «Интерфакс», Сергей Удальцов
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