Полиция задержала участника митинга «Левого фронта» против итогов президентских выборов, проходящего на Суворовской площади в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На рюкзаке у задержанного располагался плакат с изображением Владимира Путина в короне и надписью «Ну просто ХVЙ какой-то».

Скриншот из трансляции YouTube-канала sotavision

Согласованная акция левой оппозиции приурочена к инаугурации Владимира Путина и годовщине «Марша миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади.

По данным МВД, в мероприятии приняли участие около 180 человек. Организаторы, в свою очередь, сообщают о тысяче участников. Протестующие требуют освободить политических заключенных, изменить законодательство о выборах и сформировать правительство с участием представителей оппозиции.

Видны флаги Левого Фронта, КПРФ, Рот Фронт, ОКП, РРП и других организаций. Участники акции держат плакаты: «Итоги выборов президента не признаем!», «Нам нужны честные выборы! Нам нужна законная власть!», «Даешь Правительство народного доверия!», «Свободу политзаключенным!» pic.twitter.com/DSI7D0U54m — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 6 мая 2018 г.

Вчера, 5 мая, по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали почти 1 600 участников митингов и случайных прохожих. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.

Источники: «ОВД-Инфо», «Интерфакс», Сергей Удальцов