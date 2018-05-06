Казаки, напавшие на участников вчерашнего митинга на Пушкинской площади в Москве, оказались связаны с мэрией города, пишет The Bell.

На фотографиях с протестной акции издание обнаружило человека в военной форме с официальной нашивкой «Центрального казачьего войска». Как выяснил Telegram-канал «Чудеса OSINT», следящий за госзакупками, в 2016–2018 годах казачья организация получила от столичного департамента национальной политики три контракта на 15,9 миллиона рублей.

В рамках соглашения с мэрией казаки проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве. Фотоотчеты с тренировок, опубликованные на сайте столичной мэрии, демонстрируют, как казаки учатся задерживать правонарушителей. Ежегодно члены «Центрального казачьего войска» проводят три трехдневные тренировки, в каждой из них принимают участие около 100 человек.

Вчера, 5 мая, по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на сторонников Навального, избивая их нагайками.

Это важный вопрос: кто нанял и привел на Пушкинскую эту банду гамадрилов с нагайками против молодежи? Это что вообще за хуйня? pic.twitter.com/z9oiTFYFDo — Рустем Адагамов (@adagamov) 6 мая 2018 г.

По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали почти 1 600 участников митингов и случайных прохожих. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.

Источники: The Bell, «Чудеса OSINT»