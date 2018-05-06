Компания Apple признала наличие проблем в работе микрофона в смартфонах iPhone 7 и 7 Plus. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на внутренний документ корпорации, разосланный в авторизованные сервисные центры Apple.

С проблемой столкнулись пользователи устройств, работающих на операционной системе iOS 11.3 или выше. Микрофон смартфонов периодически отключается во время звонка, при этом иконка громкой связи становится недоступной.

В случае обнаружения неполадок Apple рекомендовала отключить от телефона все Bluetooth-гарнитуры, наушники и другие устройства воспроизведения звука. Ели это не поможет, сервисный центр может принять устройство для диагностики и ремонта, даже если на него уже не действует гарантия.

Источник: MacRumors