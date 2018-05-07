Из-за церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Москве до 15:00 полностью перекрыли движение на двух участках: на улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка и на Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».

Церемония инаугурация начнется сегодня в полдень. После принесения присяги Владимир Путин станет президентом на следующие шесть лет — до 7 мая 2024 года.

Ранее The Village уже рассказывал, как россияне относятся к предстоящей «коронации» Путина и как прошли связанные с этим митинги под лозунгом «Он нам не царь».

Источник: Московский транспорт