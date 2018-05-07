Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к деятельности Владимира Путина на посту президента России. The Village приводит топ-10 его главных успехов и неудач, по мнению респондентов.

За что россияне хвалят Путина

Место

Причина для похвалы

Доля опрошенных, %

Возвращение России статуса великой уважаемой державы

47

Стабилизация обстановки на Северном Кавказе

38

Удержание России от распада

27

Повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий

24

Удержание России на пути реформ

22

Преодоление последствий кризиса 2008 года

18

Укрепление закона и порядка

18

Сближение между странами СНГ

18

Преодоление кризиса

14

Обеспечение большего внимания к социальной защите населения

12

За что россияне ругают Путина

Место

Причина для критики

Доля опрошенных, %

Отсутствие справедливого распределения доходов в интересах простых людей

45

Невозможность вернуть простым людям деньги, потерянные в ходе реформ

39

Отсутствие роста зарплат, пенсий, стипендий и пособий

32

Сохранение экономического кризиса

27

Ослабление закона и порядка

23

Отсутствие интереса к социальной защите населения

15

Отдаление стран СНГ

15

Сохранение последствий кризиса 2008 года

14

Утрата Россией статуса великой уважаемой державы

11

Остановка реформ

7

 Ранее The Village уже рассказывал, как россияне относятся к предстоящей «коронации» Путина и как прошли связанные с этим митинги под лозунгом «Он нам не царь».

Источник: «Левада-центр»