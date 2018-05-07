За что россияне ругают и хвалят Путина
Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к деятельности Владимира Путина на посту президента России. The Village приводит топ-10 его главных успехов и неудач, по мнению респондентов.
За что россияне хвалят Путина
Место
Причина для похвалы
Доля опрошенных, %
Возвращение России статуса великой уважаемой державы
47
Стабилизация обстановки на Северном Кавказе
38
Удержание России от распада
27
Повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий
24
Удержание России на пути реформ
22
Преодоление последствий кризиса 2008 года
18
Укрепление закона и порядка
18
Сближение между странами СНГ
18
Преодоление кризиса
14
Обеспечение большего внимания к социальной защите населения
12
За что россияне ругают Путина
Место
Причина для критики
Доля опрошенных, %
Отсутствие справедливого распределения доходов в интересах простых людей
45
Невозможность вернуть простым людям деньги, потерянные в ходе реформ
39
Отсутствие роста зарплат, пенсий, стипендий и пособий
32
Сохранение экономического кризиса
27
Ослабление закона и порядка
23
Отсутствие интереса к социальной защите населения
15
Отдаление стран СНГ
15
Сохранение последствий кризиса 2008 года
14
Утрата Россией статуса великой уважаемой державы
11
Остановка реформ
7
Ранее The Village уже рассказывал, как россияне относятся к предстоящей «коронации» Путина и как прошли связанные с этим митинги под лозунгом «Он нам не царь».
Источник: «Левада-центр»
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