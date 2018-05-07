Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к деятельности Владимира Путина на посту президента России. The Village приводит топ-10 его главных успехов и неудач, по мнению респондентов.

За что россияне хвалят Путина

Место Причина для похвалы Доля опрошенных, %

Возвращение России статуса великой уважаемой державы 47

Стабилизация обстановки на Северном Кавказе 38

Удержание России от распада 27

Повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий 24

Удержание России на пути реформ 22

Преодоление последствий кризиса 2008 года 18

Укрепление закона и порядка 18

Сближение между странами СНГ 18

Преодоление кризиса 14

Обеспечение большего внимания к социальной защите населения 12

За что россияне ругают Путина

Место Причина для критики Доля опрошенных, %

Отсутствие справедливого распределения доходов в интересах простых людей 45

Невозможность вернуть простым людям деньги, потерянные в ходе реформ 39

Отсутствие роста зарплат, пенсий, стипендий и пособий 32

Сохранение экономического кризиса 27

Ослабление закона и порядка 23

Отсутствие интереса к социальной защите населения 15

Отдаление стран СНГ 15

Сохранение последствий кризиса 2008 года 14

Утрата Россией статуса великой уважаемой державы 11

Остановка реформ 7

Ранее The Village уже рассказывал, как россияне относятся к предстоящей «коронации» Путина и как прошли связанные с этим митинги под лозунгом «Он нам не царь».

Источник: «Левада-центр»