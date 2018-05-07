К инаугурации Владимира Путина арт-группа «Явь» нарисовала в Санкт-Петербурге граффити со сценой из балета «Лебединое озеро».

Художники не стали сопровождать свою работу подробными объяснениями, ссылаясь на действие статей 280 и 280.1 Уголовного кодекса — о публичных призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности государства.

Активисты лишь отметили, что лучше бы и сейчас «одновременно на всех телеканалах» показывали балет, как это было во время путча 1991 года.

Публикация от Арт-группа Явь 💫 Art group Yav (@yav_zone) 6 Май 2018 в 10:55 PDT

Ранее The Village уже рассказывал, как россияне относятся к предстоящей «коронации» Путина и как прошли связанные с этим митинги под лозунгом «Он нам не царь».

Источник: арт-группа «Явь»