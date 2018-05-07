Сцена из «Лебединого озера» к инаугурации Путина
К инаугурации Владимира Путина арт-группа «Явь» нарисовала в Санкт-Петербурге граффити со сценой из балета «Лебединое озеро».
Художники не стали сопровождать свою работу подробными объяснениями, ссылаясь на действие статей 280 и 280.1 Уголовного кодекса — о публичных призывах к экстремизму и нарушению территориальной целостности государства.
Активисты лишь отметили, что лучше бы и сейчас «одновременно на всех телеканалах» показывали балет, как это было во время путча 1991 года.
Ранее The Village уже рассказывал, как россияне относятся к предстоящей «коронации» Путина и как прошли связанные с этим митинги под лозунгом «Он нам не царь».
Источник: арт-группа «Явь»
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