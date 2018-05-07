«С игуанизацией, страна!»: Пользователи соцсетей — о вступлении Путина в должность
Сегодня в 12:00 в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Он вступил в должность на следующие шесть лет — до 7 мая 2024 года.
The Village собрал комментарии пользователей соцсетей о происходящем в российской политике.
Ранее The Village рассказывал, как прошла акция «Он нам не царь» против инаугурации Путина и как россияне оценивают его деятельность на посту президента.
КомментарииПодписаться