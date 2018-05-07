Сегодня в 12:00 в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Он вступил в должность на следующие шесть лет — до 7 мая 2024 года.

The Village собрал комментарии пользователей соцсетей о происходящем в российской политике.

С ИГУАНИЗАЦИЕЙ страна! — Boring Day (@BoringFacsen1) 7 мая 2018 г.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ — счастье бармена (@rZMussolini) 7 мая 2018 г.

Не надо себя успокаивать и говорить, что сегодня ещё на шесть лет мракобесие, деградация, обнищание населения и другие радости путинского режима. Сегодня не инаугурация, сегодня пожизненная коронация — Сталингулаг (@StalinGulag) 7 мая 2018 г.

Сегодня "инаугурация", а пожизненная "коронация" прошла 24.09.2011 — Proselkovan (@anproselkov) 7 мая 2018 г.

ВИЛАЯТ МОСКВА. Валимир ибн Валимир аль-Путини принес присягу на Коране и вновь стал султаном Русии, альхамдулиЛлах pic.twitter.com/QjuNFxmlvo — Д///ИХАД (@tvjihad) 7 мая 2018 г.

Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM — Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.

Есть видео где он тр@хает конституцию? — masqVa (@MasqVa) 7 мая 2018 г.

Владимиру Путину в торжественной обстановке были вручены удостоверение президента и символы государственной власти: дубинка и нагайка. — Олег Козловский (@kozlovsky) 7 мая 2018 г.

Вы че спойлерите — chebotkovv (@I_chebotkovv) 7 мая 2018 г.

Владимир Путин: «Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину»#ПутинМойПрезидент — Путин говорит (@CzarSays) 7 мая 2018 г.

Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.



Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S — Телеканал Дождь (@tvrain) 7 мая 2018 г.

Ранее The Village рассказывал, как прошла акция «Он нам не царь» против инаугурации Путина и как россияне оценивают его деятельность на посту президента.