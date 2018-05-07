Совет по правам человека при президенте России подаст запросы в правоохранительные и иные органы, чтобы установить, почему казаки участвовали в охране порядка на акции протеста «Он нам не царь» 5 мая.

«Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди», — заявил глава совета Михаил Федотов.

Он подчеркнул, что СПЧ интересует информация не только по Москве, но и по другим регионам, в том числе по городам, в которых акция была согласована с властями.

«Главный вывод не меняется: лучшее средство противодействия несогласованным протестным акциям — их согласование. В этом случае никаких проблем не возникает. Но для этого с обеих сторон необходимо стремление избежать проблем. Если одна из сторон или обе заинтересованы в том, чтобы проблемы возникли, они обязательно возникнут», — заключил Федотов.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. Во время митинга на Пушкинской площади в Москве люди, одетые в казачью форму, напали на участников акции и избили их нагайками.

Это важный вопрос: кто нанял и привел на Пушкинскую эту банду гамадрилов с нагайками против молодежи? Это что вообще за хуйня? pic.twitter.com/z9oiTFYFDo — Рустем Адагамов (@adagamov) 6 мая 2018 г.

Впоследствии выяснилось, что нападавшие связаны с мэрией. По соглашению с властями они проходят обучение по охране порядка во время публичных мероприятий в Москве.

Источник: «Интерфакс»