Министр связи Николай Никифоров рассказал со ссылкой на данные общественных организаций, сколько жалоб на неправомерную блокировку интернет-ресурсов поступило в Роскомнадзор за время попыток ведомства ограничить доступ к Telegram.

46 000 жалоб на неправомерную

блокировку сайтов подали в РКН

Никифоров подчеркнул, что заблокированные ресурсы имеют право обратиться в суд, чтобы оспорить решение Роскомнадзора об ограничении доступа и рассмотреть вопрос компенсации ущерба.

С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.

Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.

Источник: «Интерфакс»