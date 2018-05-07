Сколько жалоб на неправомерную блокировку сайтов подали в РКН
Министр связи Николай Никифоров рассказал со ссылкой на данные общественных организаций, сколько жалоб на неправомерную блокировку интернет-ресурсов поступило в Роскомнадзор за время попыток ведомства ограничить доступ к Telegram.
46 000
жалоб на неправомерную
блокировку сайтов подали в РКН
Никифоров подчеркнул, что заблокированные ресурсы имеют право обратиться в суд, чтобы оспорить решение Роскомнадзора об ограничении доступа и рассмотреть вопрос компенсации ущерба.
С 16 апреля в России начали блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов и начал борьбу с VPN-сервисами. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. Ущерб российским компаниям от действий Роскомнадзора оценили в миллиард долларов.
Ранее The Village рассказывал, как попытки российских властей заблокировать Telegram помешали предпринимателям и можно ли наказать Роскомнадзор за сломанный интернет. Зачем РКН блокирует Рунет, читайте здесь.
Источник: «Интерфакс»
КомментарииПодписаться