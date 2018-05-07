Владимир Путин, вступивший сегодня в должность президента в четвертый раз, подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года.

Среди целей документа — прорывное научное развитие страны, создание комфортных условий для жизни граждан, а также «возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

Глава государства потребовал от правительства за ближайшие шесть лет снизить уровень бедности в два раза, повысить продолжительность жизни на 5,5 года до 78 лет и сократить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Также власти должны добиться вхождения страны в пятерку крупнейших экономик мира и в десятку ведущих государств по качеству общего образования.

Кроме того, документ содержит требование ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов российских семей и увеличить число инновационных организаций до 50 % от их общего числа.

Ранее The Village рассказывал, как россияне отнеслись к «игуанизации» Путина и насколько население довольно результатами его деятельности на посту президента.

Источник: сайт президента России