Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

«Игуанизация» Путина

Сегодня состоялась инаугурация президента Владимира Путина. Российские пользователи назвали событие коронацией и даже «игуанизацией». После церемонии Путин вновь выдвинул Дмитрия Медведева на пост премьер-министра и подписал новый «майский указ» о развитии России до 2024 года.

Ко дню вступления главы государства в должность социологи выяснили, как россияне относятся к успехам и неудачам Путина на посту президента, арт-группа «Явь» нарисовала в Петербурге граффити со сценой из балета «Лебединое озеро», а российские дизайнеры выпустили патриотическую линейку одежды.

Гражданская позиция казаков

Совет по правам человека пообещал разобраться в нападении казаков с нагайками на участников акции протеста «Он нам не царь». В свою очередь, «Центральное казачье войско» заявило, что его участники не занимались охраной порядка в день митинга, однако высказали свою гражданскую позицию. Двое пострадавших от действий казаков, включая несовершеннолетнюю девушку, готовят жалобы в Следственный комитет.

Цветовая маркировка продуктов

Летом в российских магазинах запустят пилотный проект по маркировке продуктов цветами светофора в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот. Предполагается, что это позволит потребителям сделать осознанный выбор при покупке еды и сформировать здоровый рацион питания

Недовольство Роскомнадзором

В правительстве раскритиковали новый законопроект Роскомнадзора о блокировках. Члены рабочей группы пришли к выводу, что поправки необоснованно расширят полномочия ведомства и фактически наделят его правом ограничивать доступ к любому ресурсу.

Тем временем министр связи Николай Никифоров рассказал, что за время попыток Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram на неправомерную блокировку интернет-ресурсов пожаловались 46 тысяч раз.

Новый «Индекс бургера»

Delivery Club обновил «Индекс бургера» для России, показывающий, сколько бургеров могут купить жители определенного города на свою среднюю зарплату. По сравнению с сентябрем 2017 года индекс упал только в Москве, Сочи, Воронеже и Омске.

Очередной рекорд «Мстителей»

Фантастический фильм «Мстители: Война бесконечности» побил еще один рекорд в российском прокате. За премьерный уик-энд с 3 по 6 мая картина собрала в кинотеатрах 1,16 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд в 1,05 миллиарда принадлежал пятой части «Пиратов Карибского моря».