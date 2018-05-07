В России планируют до конца года принять новый стандарт дорожной разметки, который позволит размечать более узкие полосы движения.

Документ предлагает уменьшить допустимую ширину автомобильных полос до 3–3,25 метра в населенных пунктах и до 3,25–3,5 метра на магистральных улицах за городом. Сейчас на трассах и магистралях стандартная ширина дорожных полос варьируется от 3,5 до 3,75 метра, а ширина полосы в 3 метра допускается на улицах в границах жилой застройки или в парковых зонах.

Глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский отметил, что изменения помогут не только увеличить пропускную способность трасс, но и снизить аварийность. Также новый документ позволит сделать разметку, обозначающую повороты, втрое жирнее.

Источник: «Известия»