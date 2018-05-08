Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов «Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», более известный по названию своего основного проекта как «Русь сидящая».

По словам главы фонда Ольги Романовой, организация сама подала соответствующее заявление в Минюст. «С 2018 года мы получаем деньги Еврокомиссии на создание сети юридических клиник», — объяснила она.

В пресс-службе Минюста подтвердили факт получения заявления от фонда.

«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» работает с 2015 года. С 2017-го его глава Ольга Романова проживает в Германии. Она уехала из России после того, как руководство ФСИН обвинило «Русь сидящую» в присвоении средств, выделенных Всемирным банком на проведение лекций о финансовой грамотности в тюрьмах.

Источник: Минюст