Онлайн-издания Meduza и «ОВД-Инфо» проанализировали статистику задержаний участников акций протеста «Он нам не царь» в разных регионах России.

158 несовершеннолетних задержали

на акциях протеста «Он нам не царь»

Больше всего подростков — 91 человека — задержали в Москве. В Челябинске сотрудники правоохранительных органов забрали с митинга как минимум 20 несовершеннолетних, а в Санкт-Петербурге — 14 человек. Среди них были и случайные прохожие.

5 мая в России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации Владимира Путина. По разным данным, в митингах приняли участие от 6 до 40 тысяч человек. Около 1 600 из них задержали.

Источник: Meduza