Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые блокировки в сообществе «Зенита» в ответ на любые сообщения в адрес футбольного клуба.

Так, например, некоторых пользователей отправляют в бан за перечисление ресурсов, потраченных на выход в стыковочные матчи Лиги Европы, других — за упоминание персонажей мультсериала My Little Pony.

Блокировкам подвергаются даже пользователи, решившие проверить, действительно ли в черный список можно попасть за любые сообщения.

На запрос The Village SMM-щики «Зенита» пока не отреагировали — ни ответом, ни баном.

Источники: «Русский маркетинг», «Уволен!»