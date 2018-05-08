Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых влиятельных людей мира. Владимир Путин, возглавлявший список в течение четырех лет, уступил лидерство главе Китая.

Место Участник рейтинга

Си Цзиньпин, председатель КНР

Владимир Путин, президент России

Дональд Трамп, президент США

Ангела Меркель, канцлер Германии

Джефф Безос, основатель Amazon

Папа Римский Франциск

Билл Гейтс, создатель Microsoft

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Ларри Пейдж, сооснователь Google

Си Цзиньпин стал лидером рейтинга, добившись исключения из Конституции нормы, ограничивающей количество сроков для председателя КНР. В свою очередь, длительное нахождение Путина во главе списка составители рейтинга назвали «беспрецедентным».

В апреле Владимир Путин впервые с 2013 года не попал в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии Time.

Источник: Forbes