Завтра, 9 мая, в Москве перекроют центральные улицы из-за празднования Дня Победы. Центр организации дорожного движения призвал автолюбителей использовать общественный транспорт для поездок в центр города.

Первые ограничения введут с 05:00 на участке от улицы Нижние Мнёвники до Тверской. Движение планируют возобновлять по мере прохождения колонн военной техники. The Village составил карту перекрытий на 9 Мая.

С подробным расписанием ограничений, а также с изменениями в работе метро и другого общественного транспорта можно ознакомиться на сайте московской мэрии.

Источник: ЦОДД