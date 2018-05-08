«Кошечки в окошечках» в административном деле Навального
Алексей Навальный опубликовал снимок скриншота, который содержится в материалах административного дела об организации политиком несанкционированной акции «Он нам не царь».
На скриншоте запечатлена фотография Навального, опубликованная пабликом «Кошечки в окошечках» в социальной сети «ВКонтакте». Для каких целей обвинение использовало изображение, политик не раскрыл.
5 мая по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали около 1 600 человек, включая почти 160 несовершеннолетних. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.
Источник: Алексей Навальный
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