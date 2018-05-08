Алексей Навальный опубликовал снимок скриншота, который содержится в материалах административного дела об организации политиком несанкционированной акции «Он нам не царь».

На скриншоте запечатлена фотография Навального, опубликованная пабликом «Кошечки в окошечках» в социальной сети «ВКонтакте». Для каких целей обвинение использовало изображение, политик не раскрыл.

11-го мая у меня суд (организация митинга 05.05). Для этого суда подготовлены материалы дела. В основном, скриншоты моей различной «противоправной деятельности» в интернете. И среди них есть совершенно гениальный. Лучшая кошечка в окошечке! pic.twitter.com/TzQniNfMq3 — Alexey Navalny (@navalny) 8 мая 2018 г.

5 мая по всей стране прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального к инаугурации президента Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», в 27 городах России задержали около 1 600 человек, включая почти 160 несовершеннолетних. The Village рассказывал, как прошла протестная акция в Москве.

Источник: Алексей Навальный