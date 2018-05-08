Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Повышение пенсионного возраста

Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время внести в Госдуму поправки о повышении пенсионного возраста. Премьер-министр отметил, что нынешние рамки выхода на пенсию установили еще в 30-е годы, однако с тех пор жизнь в стране изменилась «в лучшую сторону». Также Медведев опроверг планы правительства изменить ставку подоходного налога.

Закрытие торговых центров

После проверок МЧС, устроенных после пожара в Кемерове, по всей России временно закрыли около трети торговых центров. Почти половина из них — это небольшие объекты, построенные или реконструированные еще в 90-е годы. По расчетам экспертов, совокупные потери от приостановки работы торговых центров могут превышать полмиллиарда рублей в месяц.

Страх остаться без «ВКонтакте»

Сервис Superjob выяснил, блокировки каких сайтов и приложений больше всего опасаются российские интернет-пользователи. Наибольшие переживания у респондентов вызывает возможное ограничение доступа к «ВКонтакте». В тройку самых ценных ресурсов также попали YouTube и Google.

Между тем Роскомнадзор объявил о снятии блокировки с 3,7 миллиона адресов Google, а московские власти и организаторы митинга «В защиту интернета» договорились о проведении 13 мая новой акции на проспекте Академика Сахарова. Мероприятие начнется в 14:00.

Провокации против казаков

Представитель казачьей организации «Первая сотня» Василий Ящиков заявил, что участники акции «Он нам не царь» сами спровоцировали драки с казаками. По его словам, митингующие целенаправленно задирали казаков, сбивая с них шапки и кидая песок в глаза. «Стали говорить за родителей, кто-то что-то чью-то маму, вот это все», — пояснил Ящиков.

Самые влиятельные люди мира

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых влиятельных людей мира. Владимир Путин, возглавлявший список в течение четырех лет, уступил лидерство главе КНР Си Цзиньпину. Длительное нахождение Путина на вершине рейтинга авторы списка назвали «беспрецедентным».