Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал доклад о нарушении прав журналистов со стороны российских властей в 2017 году. Документ подготовили для Совета по правам человека при президенте России.

По данным организации, полиция неоднократно задерживала журналистов на публичных мероприятиях, игнорируя наличие у них пресс-карты. Задержания коснулись сотрудников «Медиазоны», «Эха Москвы», «Коммерсанта», «Медузы», «РБК», «Новой газеты», «Ведомостей», «Дождя», The Guardian и ряда других изданий. Большинство задержанных освободили без составления протокола. По этой причине руководству МВД предложили провести для своих сотрудников инструктаж относительно прав журналистов.

Профсоюз также назвал политически мотивированным уголовное преследование в отношении главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и корреспондента «РБК» Александра Соколова — автора резонансного расследования о коррупции при строительстве космодрома «Восточный». В организации отметили случаи давления на журналистку Валерию Алтареву, занимающуюся неформальными сообществами, и на корреспондента «Новой газеты» Али Феруза, покинувшего Россию.

Кроме того, профсоюз заявил о незаконности введения ограничений на съемку и трансляцию судебных заседании по решению председателя суда. В некоторых случаях журналистов вовсе отказывались пускать на заседания, несмотря на запрет таких действий со стороны Пленума Верховного суда.

В конце апреля международная правозащитная организация «Репортеры без границ» включила Россию в тройку главных угроз свободе слова.



Источник: Профсоюз журналистов