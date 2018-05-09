Парламент Чечни подготовил законопроект, позволяющий одному человеку занимать пост президента России три срока подряд.

Представители заксобрания республики отметили, что изменение Конституции, допускающей только два последовательных президентских срока, «не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».

Документ подготовили после того, как глава республики Рамзан Кадыров предложил не ограничивать срок правления Владимира Путина в качестве президента. Чеченские депутаты обсудят внесение поправок в Госдуму на ближайшем заседании, которое намечено на четверг, 10 мая.

Источник: парламент Чеченской республики