Московская полиция задержала более 20 активистов объединения «Левый блок», участвовавших в шествии коммунистов в честь Дня Победы.

Задержанные, среди которых четверо несовершеннолетних, несли плакаты против коррупции и представителей власти. Так, на одном из фотоколлажей с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и российскими силовиками было написано «Это не их победа».

Активист Валерий Цатуров, вышедший на акцию в черном халате и с бутафорской косой, нес плакат с надписью «За что воевал мой отец 41–45. За беспредел, коррупцию в стране?».

Около половины задержанных отвезли в отделение по Мещанскому району, остальных — в ОВД «Басманное».

Источник: «Левый блок», «ОВД-Инфо»