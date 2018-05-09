В список 100 лучших студенческих городов мира по версии Quacquarelli Symonds вновь попали четыре российских города.

За год Москва поднялась в рейтинге на 11 строчек, заняв 28-е место. Директор по исследованиям QS Бен Софтер отметил улучшение рейтингов московских вузов, финансовой доступности и активности работодателей. По последнему показателю российская столица стала 12-й в мире.

Санкт-Петербург улучшил свою позицию на две строчки, поднявшись до 76-го места. При этом северную столицу обогнал Томск, ставший пятым в мире по финансовой доступности и переместившийся с 91-го на 74-е место в общем рейтинге. В свою очередь, Новосибирск опустился на 96-ю позицию.

Лидером списка стал Лондон, за которым следуют Токио, Мельбурн, Монреаль и Париж. Также в первую десятку попали Мюнхен, Берлин, Цюрих, Сидней и Сеул.

Источники: QS, ТАСС