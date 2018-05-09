В Москве при благоустройстве в Соймоновском проезде обнаружили старинный артефакт. По мнению археологов, находка представляет собой воровскую монету XVIII века, которой карманники незаметно разрезали сумки и одежду горожан.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, такая монета с загнутым и остро заточенным краем называлась пиской, а пользовавшийся ею вор — писарем или резчиком. Монету также использовали для самообороны, откуда и пошло сленговое выражение «писануть по глазам».

Фото: mos.ru

Для создания писки, найденной в Соймоновском проезде, использовалась монета номиналом две копейки, отчеканенная в период с 1757 по 1761 год. Находка может оказаться старейшим из подобных артефактов, обнаруженных в Москве.

Источник: сайт мэрии Москвы