В Москве может появиться запрет на попрошайничество с животными. Соответствующее предложение рассмотрят в комиссии Мосгордумы по экологической политике.

«Мы видим с вами попрошаек и с собаками, и с дикими животными. Кто-то фотографируется с ними. Есть использование животных, и отнюдь не в лучших условиях это делается. Где-то они не накормлены, потому что нужно вызвать жалость, чтобы дали энную сумму», — рассказала председатель комиссии Зоя Зотова.

Сейчас в столице действует запрет на попрошайничество в метро и пределах 25 метров от вестибюлей станций. Нарушителям грозит штраф от 2,5 до 6 тысяч рублей.

Источник: агентство «Москва»