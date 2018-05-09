В субботу, 12 мая, в России пройдет первый Всероссийский химический диктант.

Центральной столичной площадкой станет химический факультет Московского государственного университета. Всего для участия в диктанте зарегистрировано более 460 площадок в 71 регионе страны.

Принять участие в диктанте, состоящем из 25 вопросов, может любой желающий. Для этого нужно найти ближайшую площадку на сайте проекта. Организаторы отметили, что правильные ответы не требуют специальных химических знаний, достаточно умения рассуждать и логически мыслить.

Всероссийский химический диктант призван популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения.

Источник: ТАСС