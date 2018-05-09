Обманутые дольщики жилого комплекса «Спортивный квартал» в Новой Москве обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь им получить квартиры. Свое обращение они подписали кровью.

«Пролитая кровь, как символ героического подвига отцов и дедов, должна показать власти, что обманутые ею люди в своей борьбе пойдут до конца, до последнего квадратного метра», — заявили участники акции.

Ранее The Village рассказывал, как устроено долевое строительство в России, почему дольщиков отказываются считать пострадавшими и на что надеются те, кто ждет квартир по три месяца и по три года.