В связи с работами по благоустройству с 10 мая по 1 июня на ВДНХ ограничили доступ пешеходов на центральную аллею — от арки главного входа до площади Промышленности.

В это время попасть на территорию ВДНХ можно только через контрольно-пропускные пункты «Хованский», «Лихоборский», «Совхозный», «Север-3» и «Север-2» со стороны Продольного проезда и с улицы Сергея Эйзенштейна.

Также из-за ремонта ограничен доступ в некоторые павильоны. Попасть на выставку «Робостанция» (павильон № 2 «Народное образование») получится только через вход со стороны павильона № 4 «Киргизия». Посетители исторического парка «Россия — моя история» (павильон № 57), выставки Политехнического музея «Россия делает сама» (павильон № 26 «Транспорт») и павильона № 18 «Республика Беларусь» смогут попасть сюда со стороны задних фасадов зданий. Зайти в центр «Космонавтика и авиация» (павильон № 34 «Космос») можно с торца здания (за куполом, со стороны Нальчикского участка, расположенного между павильоном № 51 «Мясная промышленность» и строением 518).

Кроме того, будут закрыты интерактивный музейный комплекс «Буран», несколько кафе на Центральной аллее и фуд-корт у павильона № 66 «Культура».

Перед посещением выставки рекомендуется уточнять информацию о работе павильонов в справочной службе ВДНХ по телефону: +7 (495) 544–34–00. Детальная карта работающих павильонов и пешеходных маршрутов размещена на официальном сайте выставки.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы