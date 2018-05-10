На офисном здании в центре Москвы появилось граффити к ЧМ-2018. На нем аргентинский художник Мартин Рон изобразил Железного человека, Человека-паука, Капитана Америку, Чудо-женщину и других персонажей вселенной Marvel с футбольными мячами. Увидеть картину можно по адресу: улица Солженицына, дом 1/5.

Еще одно граффити Рон нарисовал на торце пятиэтажного жилого дома № 21 на проспекте Маршала Жукова. Там изображен подросток перед броском мяча на игровое поле.

В рамках фестиваля стрит-арта MOST, который продлится в Москве до середины июня, иностранные художники нарисуют еще два уличных полотна. Одна картина появится на юго-западе — в районе Коньково, а другая — на юго-востоке. Район пока не выбран.

Ранее The Village рассказывал, как уличное искусство влияет на цены на недвижимость и развитие городов.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы