Группа депутатов от фракции «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции — митинги, шествия, собрания, демонстрации и пикеты.

Новая норма будет применяться в случаях, когда нарушитель не совершил уголовно наказуемых деяний. Для физических лиц предусмотрены штрафы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов и административный арест сроком до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 250 до 500 тысяч.

Повторное нарушение повлечет за собой повышенную административную ответственность. Для граждан — наложение штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест сроком до 30 суток; для должностных лиц — штраф от 200 до 600 тысяч рублей; а для юридических — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Каким образом планируется устанавливать факт вовлечения подростков в несанкционированные акции, не уточняется.

С 2017 года в акциях протеста по всей России активно участвуют и несовершеннолетние. Так, например, на прошедшем 5 мая митинге «Он нам не царь» задержали более 150 подростков. Некоторые из них просто проходили мимо протестующих, а не участвовали в акции.

От редакции: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: официальный сайт Госдумы