В российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу, временно введут особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и сжигание травы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова.

В большинстве случаев под запрет попадает приготовление шашлыков на мангалах. В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области, где особый противопожарный режим уже ввели, изданию пояснили, что пользоваться приспособлениями «для приготовления блюд на углях» нельзя в населенных пунктах, на прилегающих к ним территориях и в лесах.

В случае осложнении пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить посещать леса. При этом в условиях особого режима будут действовать повышенные штрафы за нарушения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В матче-открытии российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Также россияне проведут матчи против уругвайцев и египтян.

Источник: «Известия»