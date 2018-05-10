Уличный художник Hioshi выставил в Петербурге, на пешеходной Большой Морской улице, свою новую инсталляцию «Бумага кроет камень», посвященную противостоянию Роскомнадзора и Telegram. Как пояснил художник, это «бумажный самолетик, размазавший по асфальту чиновника Роскомнадзора с каменным топориком в руках».

Работа сделана из оргалита, декоративного бетона и керамики.

«Играя в „Камень, ножницы, бумага“ я всегда задавался вопросом, какая механика победы бумаги над камнем. С ножницами и камнем все ясно, а как может побеждать бумага? Благодаря РКН, теперь мне понятно: бумажный самолетик роняет репутацию ведомства, размазывает их профессиональные навыки и побеждает тот каменный топор, с которым РКН пытается с этим самолетиком бороться», — сообщил художник.

Ранее Hioshi установил на набережной Мойки арт-объект «Тайна переписки», также посвященный блокировке Telegram.

В апреле граффити, посвященные блокировке Telegram, создали художники из петербургской арт-группы «Явь».

The Village рассказывал, как на блокировку отреагировали пользователи и конкуренты мессенджера, а также как продолжать бесплатно пользоваться Telegram и какие VPN-сервисы используют профессионалы.

Источник: Hioshi