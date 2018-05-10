Представители всех думских фракций совместно внесут на рассмотрение парламента поправки в «закон Димы Яковлева», распространяющие его действие на тех, кто вмешивается в российские выборы. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Инициатива затронет только иностранцев и зарубежные структуры, которые в случае признания виновными могут получить статус нежелательных организаций. «Для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство», — пояснил Исаев.

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отметил, что поправки могут коснуться стран Европы и в первую очередь Великобритании. «Эти страны легально выделяют миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в нашу политическую жизнь, в наши выборы, и это остается безнаказанным», — заявил парламентарий.

В свою очередь, депутат от ЛДПР Алексей Диденко рассказал, что законопроект подразумевает возможность ареста счетов и недвижимости, а также запрета на въезд. Речи об ограничениях на усыновление в новых поправках не идет, подчеркнул он.

«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году. Он запрещает американским гражданам усыновлять детей из России и устанавливает ограничения на их въезд в страну. Свое название документ получил в память о погибшем по недосмотру российском мальчике, которого усыновили в США.

С июня 2015 года в России действует закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус нежелательных, если их деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Таким НПО запрещается вести работу на территории страны и распространять информационные материалы.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашла в поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «Интерфакс»