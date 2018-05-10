Неизвестные пользователи получили несанкционированный доступ к сайту Россотрудничества и опубликовали на одном из его поддоменов обращение к Роскомнадзору и комикс с неофициальным маскотом ведомства.

В обращении к Роскомнадзору сотрудников ведомства называют «кучкой некомпетентных безмозглых червей», которые занимаются «бессмысленным вандализмом». Также в тексте упоминается, что это «последнее предупреждение».

Под посланием стоит подпись Anonymous. Скрывается ли за ней одноименная хакерская группировка, не уточняется.

Представители Россотрудничества и Роскомнадзора пока не прокомментировали факт взлома сайта и поступившие в адрес службы угрозы.

Ранее The Village рассказывал, зачем Роскомнадзор блокирует Рунет и можно ли его за это засудить.

Источник: TJ