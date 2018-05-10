Торговая сеть «Ашан» намерена отказаться от образа дискаунтера с упором на дешевые товары. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор российского представительства сети Франсуа Реми.

«Ашан» планирует расширить ассортимент в среднем и премиум-сегменте, реализуя премиальный товар по цене ниже, чем у конкурентов. В целом ассортимент может увеличиться на 30–40 %. Сейчас в магазинах сети представлено около 50 тысяч видов товаров.

По словам Реми, стеллажи с продуктами станут ниже, а в оформлении торгового зала появятся серые и бежевые оттенки. Нововведения уже реализуют в трех точках, одна из которых — магазин в торговом центре «Авиапарк» в Москве.

Источник: «Ведомости»