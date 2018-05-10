Перекрытия московских улиц из-за чемпионата мира по футболу начнутся с 13 июня. Об этом «РБК» рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник заявил, что глобального ограничения движения не планируется, а основные перекрытия сосредоточатся в зонах безопасности вокруг спортивных объектов, например в районе Хамовники, где находится стадион «Лужники».

Заместитель мэра столицы отметил, что после товарищеского матча сборных России и Бразилии, который прошел 23 марта в «Лужниках», представители мэрии пообщались с жителями Хамовников, жаловавшимися на невозможность выбраться из района на машине. «Я считаю, что с жителями мы договорились. Мы взяли на себя обязательство дать больше информации, дать ее в более удобном виде», — подчеркнул Ликсутов.

Также глава департамента предположил, что в дни чемпионата мира в Москве резко снизится количество автомобилей на дорогах, из-за чего большой проблемы с возможным ухудшением движения чиновник не видит.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В матче-открытии российская сборная сыграет с командой Саудовской Аравии. Также россияне проведут матчи против уругвайцев и египтян.

Источник: «РБК»