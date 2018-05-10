Что не устраивает студентов и выпускников в высшем образовании
Компания Changellenge >> выяснила, что не устраивает студентов и выпускников 25 крупнейших вузов России в университетском образовании.
Место
Что не устраивает учащихся вузов
Доля опрошенных, %
Недостаток практики
53
Оторванность обучения от требований рынка труда
36
Отсутствие нужных предметов
31
Устаревшие программы обучения
30
Поверхностность получаемых знаний
25
Отсутствие интереса к soft skills
19
Низкое качество преподавания
16
Избыток предметов
15
Лекционный формат обучения
13
Коллектив и атмосфера
10
Коррупция
4
Другое
3
В целом о своей полной неудовлетворенности обучением заявили 10 % опрошенных. Еще 66 % учащихся заявили, что довольны своим университетом. А 24 % остановились на нейтральных оценках.
Рейтинг вузов с наивысшим качеством образования по мнению учащихся в 2018 году возглавила Российская экономическая школа. В ней все 100 % респондентов оказались довольны обучением. На втором месте с 84 % расположился пермский филиал Высшей школы экономики, а на третьем — московский — с 78 %. Учебой в СПбГУ оказались удовлетворены 73 % опрошенных, что позволило вузу занять восьмое место в рейтинге. МГУ имени Ломоносова оказалось на десятой строчке с 69 %. Замыкает же список Российский экономический университет имени Плеханова. Это единственный вуз в топе с показателем удовлетворенности образованием ниже 50 %.
Источник: Changellenge >>
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