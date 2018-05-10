Компания Changellenge >> выяснила, что не устраивает студентов и выпускников 25 крупнейших вузов России в университетском образовании.

Место Что не устраивает учащихся вузов Доля опрошенных, %

Недостаток практики 53

Оторванность обучения от требований рынка труда 36

Отсутствие нужных предметов 31

Устаревшие программы обучения 30

Поверхностность получаемых знаний 25

Отсутствие интереса к soft skills 19

Низкое качество преподавания 16

Избыток предметов 15

Лекционный формат обучения 13

Коллектив и атмосфера 10

Коррупция 4

Другое 3

В целом о своей полной неудовлетворенности обучением заявили 10 % опрошенных. Еще 66 % учащихся заявили, что довольны своим университетом. А 24 % остановились на нейтральных оценках.

Рейтинг вузов с наивысшим качеством образования по мнению учащихся в 2018 году возглавила Российская экономическая школа. В ней все 100 % респондентов оказались довольны обучением. На втором месте с 84 % расположился пермский филиал Высшей школы экономики, а на третьем — московский — с 78 %. Учебой в СПбГУ оказались удовлетворены 73 % опрошенных, что позволило вузу занять восьмое место в рейтинге. МГУ имени Ломоносова оказалось на десятой строчке с 69 %. Замыкает же список Российский экономический университет имени Плеханова. Это единственный вуз в топе с показателем удовлетворенности образованием ниже 50 %.

Источник: Changellenge >>