Обновление: добавлена информация о госпитализации Малобродского

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин сообщил об инфаркте миокарда у бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского. Это произошло во время заседания в Басманном суде, где сегодня решался вопрос об изменении меры пресечения для подследственного.

«Работники скорой вместо того, чтобы экстренно везти в сосудистый центр, делают невесть что. Прямая угроза жизни. Нужно спасти одного из лучших людей страны», — написал в фейсбуке специалист, уточнив, что пациент дал согласие на разглашение медицинской тайны.

По словам Ашихмина, угрозу здоровью Малобродского заметили еще на прошлой неделе. Сейчас для оказания медицинской помощи деятелю культуры необходима госпитализация в один из сосудистых центров. В условиях СИЗО или в больнице для подследственных № 20 необходимые для лечения условия отсутствуют, считает врач.

Кардиолог заявил также, что конвой в суде обвинил Малобродского в разыгрывании спектакля. О заболевании экс-директора и необходимости срочного лечения Ашихмин доложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

UPD (17:30): Алексея Малобродского решили положить в 20-ю больницу для подследственных. «По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого Малобродского, нарядом „Скорой помощи“ рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — сообщили в пресс-службе суда.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.

Источник: Ярослав Ашихмин