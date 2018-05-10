Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие плюсы Виталия Мутко помогут ему на должности вице-премьера по вопросам строительства.

Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Тем, кто увлекается иностранными языками, на стройке точно будет тяжело, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства. Депутаты Госдумы встретили идею премьер-министра смехом, а россияне — опасениями.

Как не отстать от Виталия Мутко и подтянуть русский язык, читайте в материале The Village.

Источник: «Интерфакс»