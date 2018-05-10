Министерство культуры решило сделать 9 мая днем российского кино и показывать только отечественные картины. В результате в выходной День Победы кинотеатры заработали меньше, чем в будний день 8 мая. Такие данные содержит Единая автоматизированная информационная система.

Так, из-за убранного из проката 9 мая фантастического фильма «Мстители: Война бесконечности» сборы прокатчиков упали на 50 миллионов рублей. Ранее новые «Мстители» побили рекорды по предпродажам билетов в России и по кассовым сборам в день премьеры и первые выходные. В мировом прокате новинка собрала более миллиарда долларов и уже обошла фильм «Звездные войны: Пробуждение Силы».

Общие кассовые сборы кинотеатров вчера составили 100 миллионов рублей. Лидером проката стала историческая драма Константина Хабенского «Собибор». Касса фильма составила почти 44 миллиона рублей. Второй по популярности картиной стал «Тренер» Данилы Козловского, собравший 20 миллионов. Тройку замкнули «Смешарики. Дежавю», принесшие 13 миллионов.

При этом в будний день 8 мая одни «Мстители» собрали в прокате больше, чем все российские фильмы — почти 109 миллионов рублей. «Собибор» в конкуренции с зарубежными фильмами тогда не собрал и 19 миллионов.

Ранее премьерный показ фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 11 мая, назначив на 3 мая премьеру военной драмы «Собибор», среди авторов которой значится министр культуры Владимир Мединский. Позднее на фоне развернувшегося скандала премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая. Картина вышла на сутки раньше, чем в США и большинстве стран Европы.

Источник: DTF