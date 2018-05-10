Сервис каршеринга BelkaCar начал тестировать систему динамического ценообразования на поездки в Москве. При ее использовании стоимость аренды автомобиля зависит от спроса, наличия свободных машин, их местоположения и ряда других факторов.

В период тестирования цена аренды не будет превышать стандартный тариф (8 рублей за минуту поездки и 14 рублей в премиум-классе). Снижение стоимости, напротив, может составлять до нескольких рублей за минуту.

В тестировании участвуют все автомобили BelkaCar и премиум-каршеринга BelkaBlack. Машины, доступные для аренды со скидкой, выделят на карте зеленым цветом.

Первым использовать динамические тарифы при аренде автомобилей в Москве стал «Яндекс.Драйв». Минимальная стоимость минуты пользования машиной в сервисе составляет 5 рублей и меняется в зависимости от спроса и ситуации на дорогах.

Ранее The Village рассказывал, какие сервисы каршеринга работают в Москве и как ими пользоваться.

Источник: vc.ru