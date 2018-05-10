В 2017 году Россия стала крупнейшим кинорынком Европы, следует из отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории.

За прошлый год российские кинотеатры продали 212,2 миллиона билетов, что на 10 % больше, чем годом ранее. Франция, уступившая лидерство, продала на 2,8 миллиона билетов меньше.

В то же время по кассовым сборам Россия по-прежнему значительно отстает от европейских стран. Отечественный бокс-офис за прошлый год составил 53,3 миллиарда рублей. Для сравнения^ прошлогодние сборы в Великобритании равняются 96,1 миллиарда рублей.

Почти четверть проданных билетов и кассовых сборов принесли фильмы отечественного производства — 25,6 % и 24,3 % соответственно. У другого лидера списка — Франции — доля национального кино составляет 37,4 %. Ниже всего аналогичный показатель у Португалии и Румынии, где кино собственного производства занимает только 2,6 % и 2,3 % соответственно.

Высокая посещаемость кинотеатров в России объясняется дешевыми билетами. Если в среднем по Европе билет в кино стоит 7 евро (462 рубля), то у нас он стоит 251 рубль.

Долю национальных фильмов в российском прокате хотят увеличить до 30 %. Для этого министерство культуры переносит премьеры крупнейших блокбастеров, чтобы обеспечить более выгодные условия отечественным фильмам.

Источник: «РБК»