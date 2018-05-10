Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Запрет на шашлыки во время ЧМ

В городах, принимающих чемпионат мира по футболу, введут особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и сжигание травы. С 25 мая по 25 июля нельзя будет пользоваться приспособлениями «для приготовления блюд на углях» в населенных пунктах, на прилегающих к ним территориях и в лесах. В случае осложнения пожарной обстановки жителям могут и вовсе запретить посещать леса.

Переориентация «Ашана»

Торговая сеть «Ашан» собирается отказаться от образа дискаунтера с упором на дешевые товары. Вместе этого компания расширит ассортимент в среднем и премиум-сегменте по сниженной цене. Нововведения уже реализуют в трех точках, одна из которых — магазин в торговом центре «Авиапарк» в Москве.

Разорение без «Мстителей»

Из-за решения Минкультуры показывать 9 мая только отечественные картины в выходной День Победы кинотеатры заработали меньше, чем в будние дни. Без показа блокбастера «Мстители: Война бесконечности» сборы прокатчиков упали на 50 миллионов рублей. Так, драма Хабенского «Собибор» принесла 9 мая только 44 миллиона рублей, тогда как «Мстители» собирали днем ранее 109 миллионов.

Русский для стройки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о плюсах Виталия Мутко на должности вице-премьера по вопросам строительства. В частности, он отметил необходимость хорошего знания русского языка на стройке.

Угрозы Роскомнадзору

Неизвестные получили незаконный доступ к сайту Россотрудничества и опубликовали там обращение к Роскомнадзору и комикс с неофициальным маскотом ведомства. Сотрудников регулятора называют «кучкой некомпетентных безмозглых червей», которые занимаются «бессмысленным вандализмом». Анонимы добавили, что это последнее предупреждение.

Ночные заморозки

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе и, возможно, самой холодной ночи за месяц. В ночь на пятницу температура понизится до нуля градусов, а в Подмосковье — до минус 2 градусов. При этом днем воздух прогреется до 20 градусов. Продержится минусовая температура до выходных, когда температура ночью составит 8–10 градусов тепла, а днем повысится до плюс 25.