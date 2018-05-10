Часть нового жилого комплекса в Щукино выделят для переселенцев
Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина распорядилась построить жилой комплекс для расселения по программе реновации.
Земельный участок под новый объект находится в районе Щукино по адресу: улица Расплетина, владение 3.
Общая площадь жилого комплекса — 71 тысяча квадратных метров. Для участников программы реновации в доме выделят 4 тысячи квадратных метров. Еще девять тысяч квадратных метров отведут для переселенцев домов в рамках реконструкции 82-го квартала района Хорошево-Мневники.
Ранее The Village рассказывал, где будут жить переселенцы и как выглядит первый дом по программе реновации.
Источник: сайт мэрии Москвы
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