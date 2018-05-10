Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина распорядилась построить жилой комплекс для расселения по программе реновации.

Земельный участок под новый объект находится в районе Щукино по адресу: улица Расплетина, владение 3.

Общая площадь жилого комплекса — 71 тысяча квадратных метров. Для участников программы реновации в доме выделят 4 тысячи квадратных метров. Еще девять тысяч квадратных метров отведут для переселенцев домов в рамках реконструкции 82-го квартала района Хорошево-Мневники.

Ранее The Village рассказывал, где будут жить переселенцы и как выглядит первый дом по программе реновации.

Источник: сайт мэрии Москвы