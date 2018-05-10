Туристический сервис momondo провел исследование и выяснил, сколько россиян регулярно копят деньги на отпуск.

68 % россиян регулярно откладывают деньги, чтобы накопить на отпуск

Чтобы позволить себе очередной отпуск путешественники чаще всего отказывают себе в развлечениях или экономят на покупках. Еще 22 % с этой целью берет подработки. При этом более четверти опрошенных (28 %) предпочитают тратить на путешествия свободные деньги.

Как можно меньше в поездках россияне предпочитают тратить на покупки (48 %) и аренду авто (43 %). В то же время только 18 % участников опроса готовы сократить расходы, связанные с экскурсиями и осмотром достопримечательностей. Эксперты объясняют такую статистику важной ролью культурной программы в отдыхе.

Что касается трат на отпуск, большинство россиян (28 %) готовы отдать за очередное путешествие от 39 до 78 тысяч рублей. Почти столько же (26 %) надеются уложиться в пределах 39 тысяч. За дорогой отдых (78 до 390 тысяч рублей) по сравнению с прошлым годом высказалось меньше туристов.

«При средней заработной плате по России в 40,4 тысячи рублей (по данным Росстата за февраль 2018 года) получается, что россияне закладывают на отпуск от одного до двух месячных окладов», — подытожили представители momondo.

Ранее The Village рассказывал, как правильно экономить на путешествиях и делал подборку телеграм-каналов для туристов.

Источник: «Москва»