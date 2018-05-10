В ландшафтном парке рядом с деловым центром «Парк Хуамин» начались работы по благоустройству, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В центре парка площадью 5,5 гектара установят искусственный пруд, в который будут впадать ручьи. Кроме того, тут откроется китайский ресторан, дом чайных церемоний и выставочный комплекс. Все объекты оформят в традиционном китайском стиле с пагодами. Реконструкцию парка обещают завершить в третьем квартале текущего года.

В парке уже высадили около 20 молодых деревьев и вырыли пруд. Сейчас здесь идет установка деревянных пешеходных дорожек. В ходе благоустройства типичные для китайского ландшафта растения появятся по всему Останкинскому району.

Сам деловой центр представляет собой 22-этажное здание гостиницы, 21-этажное офисное здание и 12-этажный апарт-отель. На территории откроется три ресторана: с китайской и авторской кухней и для завтраков. Помимо этого, там разместят фитнес-центр с бассейном, спа и салоном красоты, магазины и банки. «Парк Хуамин» планируется сдать этим летом.

«Парк Хуамин» решили создать в 2001 году президент Владимир Путин и премьер КНР Чжу Жунцзи для развития деловых связей между предпринимателями России и Китая. Участок для строительства выделили в 2004 году на улице Вильгельма Пика, 14.

Источник: ТАСС