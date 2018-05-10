В честь дня рождения Московского метрополитена, который отмечается 15 мая, пройдут бесплатные лекции об архитектуре станций.

Четыре встречи состоятся в технической библиотеке на станции метро «Выставочная» в рамках проекта «Еще раз про метро». Мероприятия запланированы на 15, 22 и 29 мая, а также 5 июня.

Центральной темой лекций станут станции, открытые после отказа от архитектурных излишеств. Слушателям расскажут, почему построенные станции метро не похожи на первоначальные проекты, а также объяснят, почему станции с годами меняют свой облик. В качестве лекторов выступят исследователи архитектуры Дмитрий Гончарук и Александр Змеул.

Помимо лекций метро подготовило и другие праздничные мероприятия, о них будет известно позже. Количество мест на лекциях ограничено, нужна предварительная регистрация.

Источник: сайт мэрии Москвы